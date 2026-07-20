Il servizio sul decesso di Abderrahim Fakir non è stato trasmesso dal Tgr Rai, che ha prima richiesto di rimuovere alcune immagini e la frase “intervento violento”. Successivamente, la messa in onda è stata rinviata e il servizio ridotto a una breve lettura accompagnata da una porzione del video. I giornalisti coinvolti hanno dichiarato che questa scelta ha compromesso la loro credibilità. Proteste sono state espresse anche da partiti politici.

Prima la richiesta di togliere parte del video sulla morte di Abderrahim Fakir e cancellare l’espressione “intervento violento”, poi la decisione di far slittare la messa in onda del servizio e ridurlo alla lettura di un breve testo accopagnato da solo una parte del girato. A denunciare quanto avvenuto nell’edizione serale del Tgr Emilia-Romagna è il Comitato che, insieme ai sindacati Usigrai, Aser e Fnsi, contesta la scelta fatta della direzione di “non mandare in onda” il servizio per cui era stato “inviato un redattore esperto”. “Credibilità e autorevolezza del servizio pubblico squalificate”, si legge nella lunga nota trasmessa dai rappresentanti dei giornalisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morte di Abderrahim Fakir, il Tgr Rai non trasmette il servizio. I giornalisti: “Squalificata la nostra credibilità”. Protestano Pd e M5s

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