A Bologna, è stato confermato il decesso di Abderrahim Fakir. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause e verificare eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato reazioni di protesta e richieste di giustizia. Le forze dell'ordine stanno esaminando le circostanze dell’accaduto, senza ancora fornire dettagli definitivi. La famiglia e la comunità attendono aggiornamenti ufficiali.

«Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell’Ordine». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sui social commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. «Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l’incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini prosegue la premier -, non cercava la verità: cercava lo scontro». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Morte di Fakir, Meloni: accertare la verità ma no al clima d’odio

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