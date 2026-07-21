Meloni | La verità va accertata con rigore ma è irresponsabile alimentare il clima d' odio verso la polizia

Da ilgiornale.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i disordini in città, alcuni manifestanti hanno aggredito gli agenti e provocato danni, mettendo a rischio anche cittadini estranei. Il governo ha condannato le violenze, sottolineando che chi ha usato l’incidente come pretesto voleva solo scontri e non cercava la verità. Il ministro ha anche affermato che alimentare il clima d’odio verso la polizia è irresponsabile, anche se la verità deve essere accertata con rigore.

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"Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l'incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini, non cercava la verità: cercava lo scontro". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando la morte di Abderrahim Fakir a Bologna e le manifestazioni di ieri. "Alimentare un clima di odio e di delegittimazione verso un intero Corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità - aggiunge Meloni -. Trasformare migliaia di donne e uomini in divisa in un bersaglio significa colpire chi ogni giorno serve l'Italia con professionalità, sacrificio e coraggio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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