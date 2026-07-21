Il legale della famiglia di Abderrahim Fakir ha dichiarato che, al momento in cui gli agenti si sono alzati, Fakir non era morto, ma nessuno gli ha prestato soccorso o lo ha slegato. Questa affermazione suggerisce che potrebbe esserci un’ulteriore versione dei fatti sulla morte, che potrebbe complicare ulteriormente la vicenda. Al momento, non sono state confermate altre ipotesi ufficiali. La procura sta continuando le indagini.

C’è un’ipotesi che, se confermata, farebbe assumere alla vicenda della morte di Abderrahim Fakir “ contorni ancora più neri e terribili di quelli che non ha già”. A evidenziarla, durante la conferenza stampa promossa da Alleanza Verdi-Sinistra al Senato, è l’avvocato Fabio Anselmo. Per il legale della famiglia del 42enne deceduto dopo un intervento di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna, Fakir potrebbe essere stato ancora vivo quando gli agenti – che lo avevano ammanettato – si sono alzati. Lo deduce analizzando le immagini registrate da un testimone, quelle che hanno ripreso l’intervento dei poliziotti, con il 42enne che veniva bloccato a terra mentre urlava e chiedeva aiuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morte Fakir, il legale della famiglia: “Non era morto quando gli agenti si sono alzati, ma nessuno lo soccorre o lo slega”

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