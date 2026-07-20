A Bologna, un uomo è morto dopo un intervento delle forze dell'ordine in via Svevo. Quando è stato chiamato il 118, gli agenti hanno riferito che l'uomo stava attraversando una «crisi psichiatrica». Il suo legale ha detto che non siano gli agenti a condurre le indagini. La procura ha dichiarato che i fatti sono più estesi e si stanno approfondendo. La polizia ha segnalato che l’intervento è avvenuto in un contesto di emergenza.

La morte di Fakir a Bologna, cosa è successo? Cosa sappiamo (davvero) fino ad ora? Quando hanno chiesto aiuto al 118, i poliziotti intervenuti ieri a Bologna in via Svevo avrebbero segnalato un uomo alle prese con una «crisi psichiatrica». Risulta dai primi accertamenti svolti dalla Procura di Bologna, che segue le indagini della squadra mobile con il procuratore Paolo Guido e il pm Domenico Ambrosino. Il garage Poco prima i poliziotti erano stati chiamati da residenti, per la segnalazione di un uomo, Fakir Abderrahim, in escandescenza, che se la sarebbe presa con il conducente di un'auto che stava entrando in un garage vicino al luogo dove poi il 42enne marocchino è morto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Fakir morto a Bologna, la polizia segnalò «crisi psichiatrica». Il legale della vittima: non siano agenti a fare le indagini. Procura: «Fatti più estesi»

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Morte a Bologna durante un fermo, indagini in corso - 1mattina News 20/07/2026

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Sono sei le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Adderrahim, morto il 19 luglio al Pilastro in via Svevo. Si tratta di quattro operatori dell'ambulanza e dei due poliziotti intervenuti, del commissariato x.com

Bologna, chi era Abderrahim Fakir il 43enne deceduto dopo l'intervento degli agenti reddit

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