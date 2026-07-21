Durante un intervento delle forze dell’ordine a Bologna, Abderrahim Fakir è deceduto. La senatrice Ilaria Cucchi ha commentato il caso, affermando di aver vissuto sulla propria pelle un dolore simile e criticando il fatto che si possa fare un processo post mortem. Le sue parole sono state rivolte alla nipote della vittima, descrivendo l’esperienza come un momento di forte emozione.

La senatrice di Avs Ilaria Cucchi interviene sul caso della morte di Abderrahim Fakir deceduto a Bologna durante l’intervento delle forze dell’ordine. “Sentir parlare la nipote della vittima per me è stato come rivivere un dolore. Io parlo da cittadina, una cittadina che ha vissuto sulla propria pelle quello che sta per vivere questa famiglia. Lo vediamo già da adesso, la macchina del fango. Si comincia già a dire che il che è morto per colpa sua. Vi ricorda qualcosa? Sappiamo benissimo cosa dovrà affrontare questa famiglia. Il processo al morto, come lo chiamo io”, ha dichiarato Cucchi, facendo riferimento all’intervento di Yossra Fakir, nipote di Abderrahim, a margine di una conferenza stampa in Senato organizzata dalla senatrice proprio sulla morte dell’uomo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Morte Fakir, Cucchi: Ho vissuto sulla mia pelle lo stesso dolore, faranno il processo al morto

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