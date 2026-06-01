Valbrembo ultraleggero si schianta al suolo | un morto L’ho visto perdere quota e precipitare sulla mia auto

Un ultraleggero si è schiantato al suolo in un'area di Valbrembo, provocando un decesso. Un testimone ha riferito di aver visto il velivolo perdere quota, urtare un pilone dell’elettricità, poi capovolgersi e schiantarsi contro il tetto di un’auto e infine contro una recinzione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il pilota. La dinamica dell’incidente è al centro di un’indagine delle autorità competenti.

Valbrembo. “Ho visto il velivolo perdere quota e urtare un pilone dell’elettricità. Si è intraversato ed è finito contro il tettuccio della mia auto, poi contro la recinzione di un’abitazione. Stavo lavorando nel giardino di mia suocera: se fossi stato in macchina, forse non sarei qui a raccontarlo”. Nelle parole di un testimone c’è tutto lo sgomento per la tragedia che si è consumata lunedì pomeriggio a Valbrembo. Erano da poco passate le 16 quando un ultraleggero modello Cessna 152, con a bordo due persone, per cause ancora in fase di accertamento ha improvvisamente perso quota sopra la zona residenziale di via Don Bosco, a breve distanza dalla pista dell’Aeroclub. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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