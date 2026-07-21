Morte Fakir a Bologna Valditara | L’autorità va rispettata ma non è mai sopra la legge Il monito del Ministro

Da orizzontescuola.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un intervento delle forze dell'ordine al Pilastro di Bologna, Abderrahim Fakir è deceduto. Il ministro ha dichiarato che l’autorità deve essere rispettata, ma non è mai sopra la legge. La notizia ha suscitato scalpore e riacceso il dibattito sulla gestione delle forze dell’ordine e sui diritti delle persone coinvolte. La morte ha portato alla luce tensioni e questioni ancora irrisolte nella città.

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La morte di Abderrahim Fakir, avvenuta nei giorni scorsi al Pilastro di Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine, ha scosso profondamente la città e riacceso un dibattito che sembrava sopito ma che in realtà non ha mai smesso di bruciare sotto la cenere. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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