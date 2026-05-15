Il Papa ha espresso un forte rifiuto della pena di morte e delle torture, affermando che la dignità umana deve essere rispettata sempre. Lo ha fatto sottolineando che anche le persone che hanno commesso reati devono essere trattate con rispetto e considerazione. Le sue parole sono state pronunciate durante un discorso pubblico, in cui ha ribadito l’importanza di tutelare i diritti fondamentali di ogni individuo, indipendentemente dalle circostanze.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Papa Leone XIV ha ribadito con forza il valore della dignità umana, sottolineando che deve essere garantita e rispettata anche nei confronti di chi ha commesso reati. Il Pontefice è intervenuto durante l’incontro con l’assemblea interparlamentare dell’Osce dedicata alla lotta contro la criminalità organizzata. “No a pena di morte e punizioni degradanti”. Nel suo discorso, il Papa ha evidenziato che il rispetto della persona non può mai venir meno, indipendentemente dagli errori o dai crimini commessi. Secondo il Pontefice, il riconoscimento della “dignità intrinseca di ogni essere umano” porta inevitabilmente a rifiutare strumenti come la pena di morte, la tortura e qualsiasi forma di trattamento crudele o degradante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il Papa contro pena di morte e torture: “La dignità umana va rispettata sempre”

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Why the Court Awarded Death Penalty to 9 Policemen #shorts

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