Maradona poteva salvarsi | la testimonianza al processo sulla morte del Pibe de Oro
Durante il processo sulla morte di Diego Armando Maradona, il medico Mario Schiter ha dichiarato in aula che, secondo lui, bastavano semplici terapia con diuretici per migliorare le condizioni del calciatore. Ha aggiunto che, in poche ore, questa cura avrebbe potuto aiutare Maradona a stare meglio. La testimonianza si inserisce in un quadro di discussioni sui trattamenti ricevuti dal Pibe de Oro prima della sua scomparsa.
Il medico Mario Schiter ha raccontato in aula che bastava una terapia con diuretici per migliorare le condizioni di Diego Armando Maradona in poche ore. Intanto il processo si infiamma tra accuse di negligenza e tensioni in aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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