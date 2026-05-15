Maradona poteva salvarsi | la testimonianza al processo sulla morte del Pibe de Oro

Durante il processo sulla morte di Diego Armando Maradona, il medico Mario Schiter ha dichiarato in aula che, secondo lui, bastavano semplici terapia con diuretici per migliorare le condizioni del calciatore. Ha aggiunto che, in poche ore, questa cura avrebbe potuto aiutare Maradona a stare meglio. La testimonianza si inserisce in un quadro di discussioni sui trattamenti ricevuti dal Pibe de Oro prima della sua scomparsa.

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