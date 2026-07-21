La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo riguardo alla morte di Abderrahim Fakir, un uomo marocchino di 42 anni deceduto domenica scorsa nel quartiere Pilastro. Fakir è morto mentre era ammanettato a terra durante un intervento della polizia. Poliziotti e sanitari coinvolti non sono stati iscritti nel registro Modello 45-bis. La vicenda è oggetto di indagine, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto la scorsa domenica a Bologna, nel quartiere Pilastro, durante un intervento della polizia, mentre era ammanettato a terra. Al momento, però, non c’è nessun indagato. Sei persone – i due poliziotti e i quattro operatori sanitari visibili nel video, diventato virale, che mostra Fakir a terra con i due agenti inginocchiati sopra di lui per immobilizzarlo – sono state iscritte nel nuovo registro Modello 45-bis introdotto dal Decreto Sicurezza. Si tratta di una delle prime applicazioni di questo nuovo strumento giuridico ideato dal Governo Meloni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Morte di Fakir, poliziotti e sanitari non sono indagati: iscritti sul registro Modello 45-bis

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MORTE DI FAKIR: I POLIZIOTTI HANNO AGITO SECONDO LE PROCEDURE

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