Bologna, 20 luglio 2026 – "Con riferimento alla morte di Fakir Abderrahim avvenuta il 19 luglio 2026, la Procura della Repubblica di Bologna, all'esito dell'esame dei primi atti e della documentazione video acquisita anche attraverso gli apparati in uso alle forze di polizia, ha proceduto alla iscrizione di un procedimento volto a chiarire circostanze e cause del decesso". Sono le parole di Paolo Guido, procuratore capo di Bologna. " Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti (di più ampia estensione temporale rispetto al video sino ad ora diffuso in rete, pure acquisto da quest'Ufficio) e dell'intervento degli operatori sia delle forze dell'ordine sia del personale sanitario". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte di Fakir al Pilastro, il procuratore Guido: "Accertamenti sulle persone coinvolte. Ancora nessun iscritto sul registro degli indagati"

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