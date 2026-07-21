Giorgia Meloni ha commentato la morte di Abderrahim Fakir, un 42enne marocchino deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. La premier ha definito la vicenda inaccettabile, aggiungendo che prendersela con le forze dell’ordine è da irresponsabili. Finora non aveva espresso pubblicamente opinioni sul caso, che si è verificato nel quartiere Pilastro.

Finora Giorgia Meloni non aveva commentato la vicenda di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto la scorsa domenica a Bologna, nel quartiere Pilastro, durante un intervento della polizia. La presidente del Consiglio ha rotto il silenzio nella tarda mattinata di oggi, martedì 21 luglio, con un post sui social in cui, dopo aver auspicato il “massimo rigore” nell’accertamento dei fatti, punta il dito contro gli antagonisti che ieri sera si sono scontrati con le forze dell’ordine nel capoluogo emiliano. “Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile”, scrive Meloni sui suoi canali social: “Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Morte di Fakir, Meloni rompe il silenzio: “Inaccettabile. Ma prendersela con la Polizia è da irresponsabili”

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