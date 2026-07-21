Giorgia Meloni sui disordini di Bologna | Morte di Fakir è inaccettabile ma nulla giustifica la violenza contro gli agenti

Da tgcom24.mediaset.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un intervento, un rappresentante del governo ha dichiarato che quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Ha affermato che è necessario chiarire eventuali responsabilità riguardo al decesso di un uomo avvenuto durante i disordini e ha sottolineato che nessuna forma di violenza contro le forze dell’ordine può essere tollerata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell'Ordine". È quanto ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte del 19enne. La premier ha poi puntato il dito contro chi ha trasformato la protesta in violenza. "Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l'incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini, non cercava la verità: cercava lo scontro", ha affermato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Giorgia Meloni.

giorgia meloni sui disordini di bologna morte di fakir 232 inaccettabile ma nulla giustifica la violenza contro gli agenti
© Tgcom24.mediaset.it - Giorgia Meloni sui disordini di Bologna: "Morte di Fakir è inaccettabile, ma nulla giustifica la violenza contro gli agenti"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Non un Ayatollah di Meno: le rivolte a Belluno e Teheran - La Zanzara 9.3.2026

Video Non un Ayatollah di Meno: le rivolte a Belluno e Teheran - La Zanzara 9.3.2026

Notizie e thread social correlati

Perché gli agenti coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir a Bologna non sono indagatiLa procura di Bologna ha aperto un’indagine sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica mentre due agenti lo immobilizzavano a terra.

Leggi anche: Bologna, scontri al corteo per Fakir: lancio di bottiglie e bombe carta, la polizia carica gli antagonisti. Cori contro gli agenti: "Assassini"

Temi più discussi: Nuovo disegno di legge sicurezza, il videomessaggio del Presidente Meloni; Avevamo preso un impegno con gli italiani: riportare lo Stato dalla parte delle persone perbene. Continuiamo a mantenerlo, un provvedimento dopo l’altro.; A Meloni è rimasta solo la propaganda sulla sicurezza; Sicurezza: Meloni, con nuovo Ddl ribadiamo che Stato sta con chi rispetta regole.

giorgia meloni giorgia meloni sui disordiniA Meloni è rimasta solo la propaganda sulla sicurezzaDa quando Vannacci è uscito dal centrodestra, la premier ha intensificato i post e le uscite sui provvedimenti securitari, sugli sgomberi, sui ... huffingtonpost.it

giorgia meloni giorgia meloni sui disordiniGiorgia Meloni e Donald Trump: le polemiche sul summit di WashingtonLa recente decisione del governo italiano di partecipare al vertice di Washington sulla presunta rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra ha acceso un vivace dibattito politico. La ... notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web