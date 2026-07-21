Durante un intervento, un rappresentante del governo ha dichiarato che quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Ha affermato che è necessario chiarire eventuali responsabilità riguardo al decesso di un uomo avvenuto durante i disordini e ha sottolineato che nessuna forma di violenza contro le forze dell’ordine può essere tollerata.

"Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell'Ordine". È quanto ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte del 19enne. La premier ha poi puntato il dito contro chi ha trasformato la protesta in violenza. "Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l'incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini, non cercava la verità: cercava lo scontro", ha affermato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Giorgia Meloni sui disordini di Bologna: "Morte di Fakir è inaccettabile, ma nulla giustifica la violenza contro gli agenti"

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