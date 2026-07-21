La redazione del Tgr Emilia-Romagna ha protestato contro la decisione del direttore di non trasmettere un servizio sul decesso di un uomo di 42 anni durante un intervento della polizia a Bologna. La scelta è avvenuta domenica scorsa e ha suscitato reazioni tra i giornalisti, che hanno diffuso un comunicato di protesta contro questa decisione editoriale.

La redazione del Tgr Emilia-Romagna ha diffuso un duro comunicato di protesta contro il direttore della testata, che la scorsa domenica ha deciso di non mandare in onda un servizio sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto a Bologna durante un intervento della Polizia. “La scelta della direzione squalifica la credibilità e l’autorevolezza della Tgr e del Servizio Pubblico”, si legge nella nota, firmata dal Comitato , insieme ai sindacati Usigrai, Aser e Fnsi. Anche il Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei Giornalisti è intervenuto sulla vicenda stigmatizzando “la grave censura attuata nei loro confronti che colpisce non solo il lavoro dei giornalisti e il loro dovere di informare correttamente ma anche il diritto dei cittadini ad essere informati”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Morte di Fakir, il Tgr Emilia-Romagna non manda in onda il servizio: i giornalisti protestano

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