Durante l'edizione serale del Tgr Emilia-Romagna, il servizio su Abderrahim Fakir non è stato trasmesso nella versione originale. La denuncia arriva da un comitato e da alcune organizzazioni sindacali, che accusano la direzione di aver impedito la messa in onda del servizio completo. La direzione del telegiornale ha risposto che non si tratta di censura. La polemica si è scatenata tra chi sostiene ci siano state limitazioni e chi respinge le accuse.

Nell'edizione serale della Tgr Emilia-Romagna il servizio dedicato ad Abderrahim Fakir non è stato trasmesso così come era stato realizzato: la denuncia parte dal Comitato , insieme a Usigrai, Aser e Fnsi che puntano il dito contro il direttore e scoppia la polemica. La direzione in serata replica sostenendo che non c'è stata nessuna censura, che «la notizia era il primo titolo», ma che il «servizio presentava una ricostruzione incompleta». In una nota la mattina erano stati il Comitato , Usigrai, Aser e Fnsi a spiegare quanto accaduto. «Il montaggio mostrava le immagini e la voce dell'uomo immobilizzato e colpito dagli agenti mentre chiedeva ripetutamente aiuto, immagini che da ore circolavano sul web e sulle principali testate e che oggi sono l'apertura di tutti i principali quotidiani. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Fakir, scoppia polemica sul Tgr Emilia-Romagna: «Non trasmesso il servizio sulla morte». La direzione: «Nessuna censura»

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