La procura di Bologna ha deciso di applicare lo scudo penale ai poliziotti coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir, un marocchino deceduto in circostanze non specificate. Questa è la prima volta che viene adottata questa misura nel caso. Il pubblico ministero ha affermato che i fatti sono più complessi di quanto mostrato nel video. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità o sulle cause del decesso.

Si tratta della prima volta Nuovi risvolti in merito alla morte del marocchino Abderrahim Fakir. La procura di Bologna ha infatti applicato lo scudo penale per i poliziotti: si tratta della prima volta. La procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro "mode. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Morte di Abderrahim Fakir, procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziotti, pm: "Fatti più estesi del video"

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Fakir, applicata la norma per «scudo» agli agenti.Pm Bologna: «I fatti più estesi rispetto al video»

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Verità e giustizia sulla morte di #AbderrahimFakir x.com

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