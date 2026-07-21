Il ricorso contro l’archiviazione nel caso di morte di Alex Bonucchi è stato accolto, riaprendo le indagini dopo cinque anni. L’udienza si terrà il 9 settembre e sarà presente un rappresentante legale che chiederà un intervento del Papa. La richiesta riguarda il rimpatrio di organi, tra cui cuore e polmone destro, sepolti senza autorizzazione in un cimitero algerino.

Modena, 21 luglio 2026 – Il 9 settembre sarà ricevuta da Papa Leone: si rivolgerà al pontefice per chiedergli aiuto nel rimpatrio degli organi, cuore e polmone destro seppelliti senza autorizzazione in un cimitero algerino. Ora, però, si aggiunge un tassello di giustizia per Barbara degli Esposti, mamma di Alex Bonucchi, tecnico della Sacmi morto folgorato in una piscina di Algeri dove si era recato per lavoro ormai cinque anni fa (era il 4 gennaio). Tutto da rifare dopo 5 anni. Infatti il tribunale monocratico di Roma ha dichiarato nullo il provvedimento di archiviazione del caso, decretato dal gip nel 2021. Questo perché la parte offesa – ovvero la mamma della vittima – non era stata avvisata della richiesta di archiviazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte di Alex Bonucchi, la svolta: accolto il ricorso sull’archiviazione. Tutto da rifare dopo cinque anni

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