Il caso Bonucchi la mamma di Alex andrà da Papa Leone il 9 settembre

Una madre coinvolta nel caso Bonucchi incontrerà il Papa il 9 settembre. La visita è stata confermata e si svolgerà in Vaticano. La donna ha deciso di recarsi dal Papa per chiedere sostegno e attenzione sul caso relativo al figlio. La data dell’appuntamento è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sul contenuto dell’incontro. La madre ha già manifestato pubblicamente la volontà di ottenere giustizia e di portare avanti la sua battaglia.

Modena, 9 luglio 2026 – Una mamma non si ferma davanti a niente e a nessuno, almeno non prima di avere ottenuto giustizia per il proprio figlio. Barbara degli Esposti, mamma di Alex Bonucchi, deceduto il 4 gennaio 2021 – folgorato nella piscina dell’hotel a Rouiba, 40 chilometri da Algeri, dove si trovava per ragioni professionali – si è rivolta direttamente al Papa. E Papa Leone ha ha dato ascolto: incontrerà Degli Esposti il prossimo 9 settembre. “Il giorno dopo il mio compleanno; chissà se sarà di buono auspicio – commenta la mamma coraggio – Andremo a Roma io, il padre di Alex e Alice per essere ricevuti da Papa Leone, al quale chiederò di aiutarmi nel rimpatrio degli organi di Alex”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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