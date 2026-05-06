Scomparso prima del Covid la svolta dopo cinque anni | i resti trovati sulle montagne lariane sono di Osvaldo Lanfredini 55 anni

Dopo cinque anni di ricerche, i resti umani trovati in una zona boschiva sopra il Lago di Como sono stati identificati come quelli di un uomo di 55 anni, scomparso poche settimane prima dell’inizio della pandemia di Covid. La scoperta è avvenuta circa un anno fa, dopo una serie di approfondimenti e analisi che hanno portato alla conferma dell’identità. La persona scomparsa non è stata più rintracciata dal momento della sua scomparsa.