Morte di Abderrahim Fakir scudo penale per 2 agenti e 4 soccorritori s' indaga per omicidio colposo Meloni | Cercare verità

Notizia in breve

Due agenti e quattro soccorritori sono sotto inchiesta per omicidio colposo dopo la morte di un uomo durante un intervento di polizia. La procura ha acquisito nuove registrazioni video per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il legale della famiglia ha richiesto che la polizia non conduca indagini su sé stessa. La questura indaga anche su una circolare del ministero dell’interno che indicava le procedure da seguire.