Morte di Abderrahim Fakir scudo penale per 2 agenti e 4 soccorritori s' indaga per omicidio colposo Meloni | Cercare verità
Due agenti e quattro soccorritori sono sotto inchiesta per omicidio colposo dopo la morte di un uomo durante un intervento di polizia. La procura ha acquisito nuove registrazioni video per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il legale della famiglia ha richiesto che la polizia non conduca indagini su sé stessa. La questura indaga anche su una circolare del ministero dell’interno che indicava le procedure da seguire.
Il legale dei famigliari della vittima chiede che la polizia "non indaghi" su sé stessa. Intanto la Procura di Bologna ha ottenuto ulteriori fonti video per chiarire la dinamica nella sua interezza, mentre resta stretto il nodo su una circolare del Viminale che prescriveva le mosse da fare in caso d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Morte di Abderrahim Fakir reddit
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