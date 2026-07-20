roma manifestazione per la morte di abderrahim fakir

A Roma si sta svolgendo un presidio organizzato da Mediterranea Saving Humans, con la partecipazione di diverse persone, per la morte di Abderrahim Fakir. Fakir è deceduto a Bologna dopo un intervento della polizia. Tra gli organizzatori ci sono anche Rete studenti e Unione Universitari. La manifestazione si concentra sulla vicenda e sulla richiesta di approfondimenti riguardo alle circostanze della sua morte.

Diverse persone stanno partecipando al presidio per la morte di Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna dopo un intervento della polizia, organizzato a Roma da Mediterranea Saving Humans e a cui hanno aderito, tra gli altri Rete studenti e Unione Universitari. Ad aprire il corteo uno striscione con la scritta ‘Giusizia per Fakir. Sappiamo chi è Stato”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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