Morte di Abderrahim Fakir al Pilastro di Bologna la rigidità dei protocolli e il confine sottile del contenimento fisico

Notizia in breve

Un uomo è morto durante un intervento di polizia in un quartiere di Bologna. Le forze dell’ordine avevano tentato di contenere una persona, ma questa è stata colpita e ha perso la vita. La vicenda si è verificata nel rispetto dei protocolli di sicurezza, ma il risultato è stato fatale. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’intervento e le modalità di contenimento adottate. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.