Morte di Abderrahim Fakir al Pilastro di Bologna la rigidità dei protocolli e il confine sottile del contenimento fisico
Un uomo è morto durante un intervento di polizia in un quartiere di Bologna. Le forze dell’ordine avevano tentato di contenere una persona, ma questa è stata colpita e ha perso la vita. La vicenda si è verificata nel rispetto dei protocolli di sicurezza, ma il risultato è stato fatale. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’intervento e le modalità di contenimento adottate. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.
La sicurezza pubblica, esattamente come la sicurezza nei luoghi di lavoro o nelle complesse strutture operative, non si misura solo sull'efficacia dell'azione di forza, ma sulla capacità di governare la reazione, garantendo che le procedure di tutela non si convertano nel loro tragico contrario. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Bologna, il video
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La morte di Abderrahim Fakir a Bologna e il filmato ripreso da una finestra: le immagini non sono mai neutrali, ma ambivalenti, come i media e le tecnologie facebook
Cosa ha detto il ministro #Piantedosi sul caso della morte di Abderrahim #Fakir, morto a #Bologna mentre era ammanettato a terra. x.com
Morte di Abderrahim Fakir reddit
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