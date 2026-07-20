Bologna chi era Abderrahim Fakir il 43enne deceduto dopo l' intervento degli agenti al Pilastro

Un uomo di 43 anni è morto in via Svevo nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell’ordine. La sua identità è stata confermata come Abderrahim Fakir. La vicenda si è verificata nel pomeriggio e sono ancora in corso accertamenti da parte delle autorità. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle circostanze dell’intervento o sulle cause della morte è stato comunicato.

Si chiamava Abderrahim Fakir e aveva 43 anni l'uomo morto in via Svevo, nel quartiere Pilastro a Bologna, durante un intervento delle forze dell'ordine. Originario del Marocco, viveva da anni nel territorio bolognese e lavorava come facchino. Secondo quanto emerso, si trovava nella zona del Pilastro per incontrare parenti e conoscenti. Dopo la notizia del decesso, nelle ore successive, sono emerse testimonianze e ricostruzioni differenti su quanto accaduto, mentre i parenti chiedono che venga fatta piena luce sui fatti., Abderrahim Fakir era nato in Marocco, ma era arrivato in Italia regolarmente, con qualche piccolo precedente, quando aveva solo sette anni con tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Uomo muore durante intervento di polizia a Bologna. «Aiuto, basta!», le urla in un video

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Chi era Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto durante l'arresto a BolognaUn uomo di 43 anni di origini marocchine è morto durante un controllo delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro di Bologna, domenica 19 luglio.

Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Coisp: Bodycam agenti diranno la verità; Caso Pilastro, bufera politica sulla morte di Abderrahim Fakir; Chi è l’uomo morto a Bologna dopo il blitz della polizia. Presidio affollato al Pilastro, lo striscione: Omicidio di stato; Chi era Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto durante l'arresto a Bologna.

#Bologna Un uomo è morto mentre gli agenti lo avevano ammanettato e bloccato a terra. In un video, Abderrahim Fakir, urlava Aiuto, basta, vicini gli operatori del 118. Aperta un’inchiesta dalla Procura. I familiari Vogliamo la verità. x.com

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