Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella i due principali sospettati sarebbero familiari delle vittime

Le indagini sul caso di Pietracatella che ha portato alla morte di due persone per avvelenamento con la ricina si sono concentrate su alcuni sospetti. I principali indiziati sarebbero familiari delle vittime, secondo quanto emerso dagli accertamenti delle forze dell’ordine. Le autorità stanno analizzando le prove raccolte e stanno interrogando i sospettati, nel tentativo di chiarire le dinamiche e il movente dell’accaduto.

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Secondo le indagini svolte dalla squadra mobile di Campobasso, il responsabile delle morti di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, avvelenate con la ricina attorno a Natale a Pietracatella, sarebbe da ricercarsi tra i familiari delle due vittime. Le persone su cui la polizia sta indagando sarebbero quattro o cinque, con due di loro la cui posizione desterebbe maggiori sospetti. In corso anche indagini su alcuni forum su internet, in cui sono state rinvenute domande particolarmente insistenti proprio sul tema dell’avvelenamento da ricina. Familiari tra i sospettati per gli omicidi di Pietracatella Gli interrogatori della polizia sul caso della...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, i due principali sospettati sarebbero familiari delle vittime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Morte avvelenate con la ricina, si stringe il cerchio sui familiari: «Due i principali sospettati»È la pista familiare al momento quella privilegiata dagli investigatori nell’ambito del duplice omicidio di Pietracatella, il centro del Molise dove,... Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, fari sulla rete wifi di casa: quanti sarebbero i sospettatiLe indagini sulla morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita si starebbero concentrando su... Argomenti più discussi: Madre e figlia avvelenate con la ricina, investigatori ritengono di conoscere il movente; Madre e figlia avvelenate, ricina fatta in casa e indagini nella cerchia familiare: oltre 100 testimoni per movente e killer; Avvelenate con la ricina, gli investigatori: Sappiamo qual è il movente; Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina sciolta nell'acqua, il telefono della sorella, i cinque sospetti, la ricostruzione di quanto accaduto. Morte avvelenate con la ricina, si stringe il cerchio sui familiari: Due i principali sospettati x.com Prima i colpi a mani nude, poi le martellate: la nuova ricostruzione del delitto di Garlasco. Sempio a casa della nonna dopo l'omicidio - reddit.com reddit Madre e figlia morte avvelenate da ricina, privilegiata pista familiare: due i sospettatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Madre e figlia morte avvelenate da ricina, privilegiata pista familiare: due i sospettati ... tg24.sky.it