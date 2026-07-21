Morta Angela Jodice 9 mesi dopo il marito Mimmo Napoli perde un'altra maestra d'arte e fotografia
Angela Jodice, artista e insegnante di arte e fotografia, è deceduta a 89 anni, nove mesi dopo la morte del marito, anch’egli noto nel campo della fotografia. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo culturale di Napoli, dove era riconosciuta come una delle figure di rilievo nel settore. La Jodice era nota per il suo contributo alla fotografia e all'insegnamento in ambito artistico.
Morta Angela Jodice, artista e moglie di Mimmo: insieme erano due grandi maestri di fotografia. Aveva 89 anni. Lutto nel mondo della cultura a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Addio ad Angela Jodice, l'altra metà di Mimmo
Sgombero entro 10 giorni per l’autorimessa dei vigili a Bagnoli, serve per la metro 6 ma non c’è un’altra sede a Napoli ovestIl Comune di Napoli ha stabilito un termine di dieci giorni per lo sgombero dell'autorimessa dei vigili a Bagnoli-Campegna, necessario per i lavori...
Morta Angela Jodice 9 mesi dopo il marito Mimmo, Napoli perde un’altra maestra d’arte e fotografiaAddio ad Angela Salomone, artista, donna di cultura, moglie di Mimmo Jodice, considerato tra i più grandi artisti del ‘900. Insieme erano considerati una coppia di maestri della fotografia. Una vita i ... fanpage.it
Morta Angela Jodice, addio alla moglie del fotografo Mimmo che ne custodiva sguardo e memoriaSe n'è andata Angela Jodice, a nemmeno un anno dalla scomparsa dell'amato marito Mimmo, il fotografo internazionale deceduto il 28 ottobre 2025. L'ultima apparizione pubblica ... ilmattino.it