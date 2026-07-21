Morta Angela Jodice 9 mesi dopo il marito Mimmo Napoli perde un'altra maestra d'arte e fotografia

Notizia in breve

Angela Jodice, artista e insegnante di arte e fotografia, è deceduta a 89 anni, nove mesi dopo la morte del marito, anch’egli noto nel campo della fotografia. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo culturale di Napoli, dove era riconosciuta come una delle figure di rilievo nel settore. La Jodice era nota per il suo contributo alla fotografia e all'insegnamento in ambito artistico.