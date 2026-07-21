Angela Jodice è morta. Era conosciuta come una figura rappresentativa della Napoli gentile e nobile, con un carattere creativo e attivo. Spesso si rifiutava di essere intervistata, preferendo mantenere la sua privacy. La sua figura veniva riconosciuta come simbolo di un’epoca e di uno spirito cosmopolita e intellettuale. La notizia della sua scomparsa si è diffusa tra amici e conoscenti che ne ricordano il carattere riservato e la presenza significativa.

Angela Jodice ha incarnato l’anima della Napoli gentile e nobile, creativa e fattiva, cosmopolita e intellettuale. Glielo avevo chiesto tante volte: posso intervistarti? E lei: no, no, si schermiva. Si è sempre sottratta. C’è Mimmo, senti lui, parla con lui, io che c’entro? E invece c’entrava molto, moltissimo e rimpiango quell’intervista mai realizzata. Si dice che dietro ogni grande uomo c’è una donna, ma in questo caso la massima di Virginia Woolf si può tranquillamente ribaltare: dietro una grande donna c’è stato un grande uomo, uno dei più grandi artisti italiani del Novecento. Perché Mimmo e Angela Jodice sono stati una monade inscindibile e tante, tantissime volte, durante le nostre conversazioni lui ha specificato: non avrei fatto nulla senza di lei, non sarei dove sono, non vedrei il mondo come lo vedo. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Addio ad Angela Jodice, l'altra metà di Mimmo

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