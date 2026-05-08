Sgombero entro 10 giorni per l'autorimessa dei vigili a Bagnoli serve per la metro 6 ma non c'è un'altra sede a Napoli ovest

Il Comune di Napoli ha stabilito un termine di dieci giorni per lo sgombero dell'autorimessa dei vigili a Bagnoli-Campegna, necessario per i lavori relativi alla linea della metropolitana 6. Attualmente non esiste un’altra sede alternativa a Napoli ovest per la Polizia Locale, che dovrà lasciare l’attuale struttura entro il termine stabilito. La decisione riguarda esclusivamente l’attività di sgombero e non prevede ulteriori dettagli.

Il Comune di Napoli dà 10 giorni di tempo alla Polizia Locale per sgomberare l'autorimessa di Bagnoli-Campegna. Serve per la nuova stazione metro Linea 6. Il Comando: "Manca un'altra sede in zona. Così ridotta l'efficienza".🔗 Leggi su Fanpage.it

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