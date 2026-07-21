Montevarchi inaugurata a Palazzo del Podestà la mostra fotografica di Silvia Sansoni

Notizia in breve

È stata inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo del Podestà a Montevarchi una mostra fotografica di Silvia Sansoni. L'esposizione, aperta al pubblico, presenta una selezione di immagini che ritraggono il territorio locale. La mostra si svolge negli spazi dell'edificio storico e rimarrà aperta fino a data da definirsi. L'evento è stato annunciato con una cerimonia di inaugurazione alla presenza di autorità e visitatori.