Montevarchi inaugurata a Palazzo del Podestà la mostra fotografica di Silvia Sansoni

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo del Podestà a Montevarchi una mostra fotografica di Silvia Sansoni. L'esposizione, aperta al pubblico, presenta una selezione di immagini che ritraggono il territorio locale. La mostra si svolge negli spazi dell'edificio storico e rimarrà aperta fino a data da definirsi. L'evento è stato annunciato con una cerimonia di inaugurazione alla presenza di autorità e visitatori.

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