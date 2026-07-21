Montevarchi inaugurata a Palazzo del Podestà la mostra fotografica di Silvia Sansoni
È stata inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo del Podestà a Montevarchi una mostra fotografica di Silvia Sansoni. L'esposizione, aperta al pubblico, presenta una selezione di immagini che ritraggono il territorio locale. La mostra si svolge negli spazi dell'edificio storico e rimarrà aperta fino a data da definirsi. L'evento è stato annunciato con una cerimonia di inaugurazione alla presenza di autorità e visitatori.
Arezzo, 21 luglio 2026 – È stata inaugurata nei giorni scorsi, negli spazi di Palazzo del Podestà a Montevarchi, la mostra fotografica di Silvia Sansoni, un'esposizione che accompagna i visitatori alla scoperta del territorio attraverso lo sguardo sensibile dell'autrice. Le immagini raccontano paesaggi, natura, tradizioni e identità locali, soffermandosi anche sul teatro, sul Gioco del Pozzo e sulle eccellenze enogastronomiche del territorio. Un percorso fotografico che mette in luce luoghi, persone e momenti della vita della comunità, interpretati con la particolare sensibilità artistica che contraddistingue Silvia Sansoni. L'autrice,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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