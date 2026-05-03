A Massa Marittima è stato inaugurato un nuovo spazio espositivo presso il palazzo del Podestà, progettato per offrire ai visitatori un punto di riferimento per conoscere meglio il territorio. L’accesso all’esposizione avviene tramite un biglietto d’ingresso e si rivolge principalmente ai turisti che desiderano scoprire le peculiarità locali. L’apertura di questa struttura rappresenta un passo importante per promuovere le attrazioni e le tradizioni della zona.

MASSA MARITTIMA Massa Marittima ha inaugurato un nuovo, significativo, spazio espositivo con l’intento di ’mettere in vetrina il territorio’. La saletta è stata allestita in una posizione strategica, adiacente all’Ufficio Turistico e situata al piano terra del monumentale Palazzo del Podestà. L’obiettivo è fornire una prima e immediata idea di ciò che i visitatori possono vedere e scoprire in città e nel territorio circostante.1 Le teche in vetro ospitano oggetti e riproduzioni in scala che ripercorrono i punti di maggiore interesse. L’esperienza visiva è potenziata dalla presenza di un televisore dove vengono continuamente proiettati dei video informativi in loop.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città si mette in vetrina. Mostra al palazzo del Podestà. Biglietto da visiti per i turisti

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