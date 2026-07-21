Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha preso parte a un sopralluogo con la Commissione d’inchiesta sulle periferie in un quartiere di Monterusciello. Ha sottolineato la necessità di un piano straordinario per riqualificare gli alloggi, evidenziando che le risorse comunali non sono sufficienti per gestire la situazione. La visita si è concentrata sulle condizioni degli immobili e sulle criticità dell’area.

Il parlamentare del Movimento 5 Stelle ha partecipato a un sopralluogo con la Commissione d’inchiesta sulle periferie: «Il Comune non può affrontare da solo una situazione così complessa». POZZUOLI – Un piano straordinario di riqualificazione per affrontare le criticità degli alloggi popolari di Monterusciello. È quanto chiede Antonio Caso, parlamentare del Movimento 5 Stelle, dopo il sopralluogo effettuato nel quartiere puteolano insieme alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Secondo quanto riportato dal parlamentare in un post pubblicato sui social, nel quartiere sono presenti 4. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Monterusciello, Caso (M5S): «Serve un piano straordinario per riqualificare gli alloggi»

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