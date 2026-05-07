Arca Capitanata oltre 21 milioni per efficientare e riqualificare gli alloggi popolari

È stata approvata una delibera da parte dell’amministratore unico di Arca Capitanata per un investimento superiore ai 21 milioni di euro destinato alla riqualificazione e all’efficientamento degli alloggi popolari nella zona. L’intervento mira a migliorare le condizioni abitative e a riqualificare gli immobili di edilizia sociale. La somma sarà utilizzata per interventi strutturali, miglioramenti energetici e lavori di manutenzione negli alloggi di proprietà dell’ente.

"Un investimento importante per la Capitanata, per le famiglie e per la dignità abitativa: questo l’obiettivo raggiunto con la deliberazione dell’amministratore unico di Arca Capitanata n. 128 del 10 aprile 2026 con la quale è stata aggiudicata la procedura relativa alla Misura PNRR M.7 – I.17.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Arca Capitanata, oltre 21 milioni per efficientare e riqualificare gli alloggi popolari. Cera: “Grande notizia”ARCA CAPITANATA, OLTRE 21 MILIONI PER EFFICIENTARE E RIQUALIFICARE GLI ALLOGGI POPOLARI. Carrara, piano da 12 milioni: riqualificare 220 case popolari sfitte? Cosa sapere La Lega propone a Carrara 12 milioni di avanzo per manutenzione alloggi popolari. Aggiornamenti e contenuti dedicati Arca Capitanata, oltre 21 milioni per efficientare e riqualificare gli alloggi popolari. Cera: Una grande notizia per la nostra provinciaUn investimento importante per la Capitanata, per le famiglie e per la dignità abitativa: questo l’obiettivo raggiunto con la deliberazione dell’Amministratore Unico di ARCA Capitanata n. 128 del 10 a ... manfredonianews.it CAPITANATA CERA 21 milioni per la riqualificazione degli alloggi popolari della Capitanata. Cera: Una grande notizia per la nostra provinciaIl progetto riguarda interventi di riqualificazione energetica, manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza ... statoquotidiano.it