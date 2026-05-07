Arca Capitanata oltre 21 milioni per efficientare e riqualificare gli alloggi popolari Cera | Grande notizia

È stato annunciato che arca capitanata riceverà oltre 21 milioni di euro destinati a interventi di efficientamento e riqualificazione degli alloggi popolari. Il responsabile dell’ente ha definito questa cifra come una grande notizia per la provincia, sottolineando come i fondi saranno utilizzati per migliorare le condizioni degli alloggi e favorire l’accesso a servizi più efficienti. La somma rappresenta un intervento significativo nel settore dell’edilizia pubblica locale.

ARCA CAPITANATA, OLTRE 21 MILIONI PER EFFICIENTARE E RIQUALIFICARE GLI ALLOGGI POPOLARI. CERA: “UNA GRANDE NOTIZIA PER LA NOSTRA PROVINCIA. QUANDO IL TERRITORIO VIENE SEGUITO, LE RISPOSTE ARRIVANO” Un investimento importante per la Capitanata, per le famiglie e per la dignità abitativa: questo l’obiettivo raggiunto con la deliberazione dell’Amministratore Unico di ARCA Capitanata n. 128 del 10 aprile 2026 con la quale è stata aggiudicata la procedura relativa alla Misura PNRR M.7 – I.17 REPowerEU per l’efficientamento energetico e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di San Severo, Foggia, Trinitapoli, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis e Cagnano Varano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Arca Capitanata, oltre 21 milioni per efficientare e riqualificare gli alloggi popolari. Cera: “Grande notizia” Notizie correlate Carrara, piano da 12 milioni: riqualificare 220 case popolari sfitte? Cosa sapere La Lega propone a Carrara 12 milioni di avanzo per manutenzione alloggi popolari. Leggi anche: Case popolari a Bergamo: oltre 700 domande per 40 alloggi Aler