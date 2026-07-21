I sindaci del territorio hanno risposto alla proposta di un rappresentante locale, chiedendo di affrontare prima il problema dei cattivi odori. Tutte le amministrazioni si sono schierate compatte, sottolineando che la questione degli odori deve essere risolta prima di discutere di eventuali interventi sul costo dell’energia. La posizione è condivisa anche da altri enti, che insistono sulla priorità di eliminare le emissioni maleodoranti prima di valutare altre soluzioni.

Il fronte è compatto. E unisce le amministrazioni locali, arrivando fino a via Tasso. «Prima di aprire a nuovi scenari, va risolta la questione relativa agli odori. È necessario dare il segnale che si sta già intervenendo, per superare questo problema», è la posizione del presidente della Provincia, Gianfranco Gafforelli. «Rimane prioritaria per le rispettive comunità la necessità di intervenire con iniziative concrete sulle emissioni odorigene della Montello Spa», aggiungono in una nota congiunta i sindaci di Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Costa di Mezzate, Gorlago, San Paolo d’Argon e il commissario straordinario di Montello, ribadendo al contempo che «non ritengono percorribile la strada del termovalorizzatore». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Montello, i sindaci rispondono alla proposta di Sancinelli: «Energia meno cara? Prima parliamo del problema puzze»

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