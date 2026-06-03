La Commissione europea ha approvato una modifica alla Clausola nazionale di salvaguardia, permettendo agli Stati membri di destinare una parte delle risorse alla potenziamento del sistema energetico. La decisione apre alla possibilità di usare i fondi per interventi di rafforzamento e miglioramento delle infrastrutture energetiche nazionali. La misura rappresenta un allargamento delle possibilità di gestione delle risorse finanziarie previste dalla clausola.

Alla fine, il risultato è arrivato. La Commissione europea ha deciso di ampliare la flessibilità prevista dalla Clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, consentendo agli Stati membri di utilizzare una quota delle risorse anche per rafforzare il sistema energetico. Una decisione che rappresenta un importante riconoscimento delle richieste avanzate dal governo italiano e sostenute in prima persona dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Ad annunciare la novità è stato il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis, spiegando che Bruxelles propone "una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica", attraverso l'estensione della clausola già prevista per la difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Energia, Bruxelles apre alla flessibilità: accolta la proposta di Giorgetti

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