A Montello, un impianto di produzione di energia dai residui decadenti dell’attività aziendale ottiene l’autorizzazione. L’azienda chiarisce che non si tratta di un inceneritore, ma di un impianto di recupero e riciclo dei rifiuti. L’energia prodotta sarà fornita ai Comuni a metà prezzo. La richiesta di autorizzazione riguarda esclusivamente la generazione di energia elettrica, senza coinvolgere attività di combustione o incenerimento.

«Non abbiamo chiesto l’autorizzazione per un inceneritore, bensì per un impianto di produzione di energia elettrica dai residui decadenti dell’attività aziendale, che è di recupero e riciclo in materia dei rifiuti». Nonostante fossero sorte già nelle prime fasi dell’iter autorizzativo, il presidente della Montello Spa, Roberto Sancinelli, non ha fino ad oggi replicato alle osservazioni rivolte all’impianto che intende costruire. Sceglie di farlo ora, per meglio specificare alcuni aspetti e dissipare un equivoco di fondo. Un fraintendimento che si può così sintetizzare: costruito il nuovo impianto, il timore di comitati e istituzioni è che l’azienda faccia arrivare nel sito una maggiore quantità di rifiuti da trattare. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Montello, Sancinelli: «Non è un inceneritore». Energia ai Comuni a metà prezzo con il nuovo impianto

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