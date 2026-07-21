Eduardo Montefusco, CEO e fondatore di FitActive, ha raccontato di aver iniziato come programmatore semi nerd, contribuendo a un programma televisivo di successo. Ricorda di aver vissuto un episodio in una prima palestra in cui venne interrotta l’energia elettrica. Oggi la sua azienda conta 180 dipendenti distribuiti in tutto il mondo. Nato nel 1982 a Napoli, è cresciuto a Limbiate, in Brianza, e ha costruito il suo percorso nel settore del fitness.

Eduardo Montefusco è CEO e fondatore di FitActive, il noto Brand leader del mondo del Fitness. Classe 1982, napoletano di nascita, Eduardo è cresciuto a Limbiate, una cittadina nel cuore della Brianza, ed è proprio da qui che ha iniziato il suo percorso professionale. Si è affacciato al mondo del lavoro come programmatore informatico, contribuendo allo sviluppo di software bancari per alcune tra le più grandi aziende di settore, quali “CartaSì” e “Nexi”. L’interesse verso il mondo del fitness è arriveto, quasi per gioco, nel 2006 quando decise di accettare la proposta di creare un sistema gestionale per palestre. In breve, fece sua l’idea, diventa socio di capitale del Club e avviò la sua carriera. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Montefusco (FitActive): «Ero un semi nerd programmatore, feci la fortuna dei ragazzi di Saranno Famosi. Nella prima palestra ci tolsero la corrente, ora sono 180 in tutto il mondo»

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