Dopo la conquista dello Scudetto, l’allenatore dell’Inter ha commentato la vittoria sottolineando di essere già parte della storia del club e di non aver bisogno di riconoscimenti aggiuntivi. Ha inoltre elogiato i giocatori, affermando che si sono impegnati nonostante le critiche ricevute. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a DAZN, in cui ha festeggiato il successo della squadra.

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© Calcionews24.com - Chivu dopo la vittoria dello Scudetto: «Sono nella storia dell’Inter? Lo ero già prima. I ragazzi si sono rimboccati le maniche da chi ha cercato di denigrarli»

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