Yamal e Williams saranno presenti nella prima partita della Coppa del Mondo in Spagna se non ci saranno battute d’arresto – De la Fuente

L’allenatore della nazionale spagnola ha dichiarato che Lamine Yamal e Nico Williams giocheranno nella prima partita della Coppa del Mondo contro Capo Verde, a meno di imprevisti. La partita è prevista per la prossima settimana. La selezione si prepara all’esordio, con i due giovani attesi come parte della formazione titolare. Finora non sono stati annunciati problemi o cambiamenti nei piani di formazione.

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore della Spagna Luis de la Fuente si aspetta che Lamine Yamal e Nico Williams siano coinvolti quando La Roja aprirà la sua campagna di Coppa del Mondo contro Capo Verde la prossima settimana, salvo eventuali battute d’arresto. Yamal ha subito un infortunio al tendine del ginocchio ad aprile, che gli ha fatto saltare le ultime sei partite della stagione vincitrice della Liga del Barcellona ed essere in dubbio per la prima partita del Gruppo H della Spagna. La Williams, nel frattempo, ha subito un problema muscolare all’inizio di maggio e ha saltato le ultime tre partite di campionato dell’Athletic Club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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El DETALLE de LAMINE YAMAL y NICO WILLIAMS que PREOCUPA en ESPAÑA a 11 DÍAS DEL MUNDIAL

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