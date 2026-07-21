A Montalcino si tiene un concerto di jazz questa sera alle 21:30 nel Castello Banfi. L’evento fa parte del programma Jazz & Wine e vede sul palco Danilo Rea insieme ai Doctor 3. È il secondo appuntamento della serie di concerti organizzati nel castello, un luogo noto per ospitare eventi culturali. La serata prosegue il ciclo di incontri musicali programmati nel contesto di questa manifestazione.

Prosegue il calendario degli appuntamenti concertistici di Jazz & Wine a Montalcino: questa sera secondo appuntamento tra le mura del suggestivo Castello Banfi (ore 21,30) con Danilo Rea and Doctor 3. Un festival ormai di fama mondiale che nasce dalla collaborazione tra Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Banfi e il Comune di Montalcino, ospita un grande pianista per un sodalizio ormai storico, collaudato, capace di reinterpretare con grande libertà espressiva un repertorio internazionale che va dal rock al pop. Presente in quasi tutte le edizioni del calendario di Montalcino, il nome di Danilo Rea è diventato sinonimo della rassegna stessa. Pianista di straordinaria sensibilità, è l’unico italiano citato nella Biographical Encyclopedia of Jazz di Leonard Feather e Ira Gitler. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montalcino è ’Jazz&Wine’. Danilo Rea and Doctor 3

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