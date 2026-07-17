Note sotto le stelle Il festival ’Jazz & Wine’ torna a Montalcino

Da quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 20 al 26 luglio, nel centro storico di Montalcino, si svolge la 29ª edizione del festival 'Jazz & Wine'. La manifestazione presenta artisti internazionali di jazz e propone degustazioni di vini locali. La rassegna si svolge in scenari storici e offre musica dal vivo e assaggi di prodotti tipici. L'evento è rivolto a pubblico di appassionati e visitatori, con spettacoli e degustazioni distribuiti in diverse location del borgo.

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Scenari da favola, musica straordinaria e calici di qualità. Una ricetta così già di per sé non ha bisogno di altre presentazioni. La rassegna Jazz & Wine in Montalcino torna per la sua 29ª edizione dal 20 al 26 luglio e celebra l’incontro tra grandi protagonisti della scena musicale internazionale, cultura e vino nel cuore della Toscana. Nato dalla collaborazione tra Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Banfi e Comune di Montalcino, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e frequentati dell’estate musicale italiana. La direzione artistica è di Eugenio Rubei, nel segno della visione tracciata dal padre Giampiero. La partenza è per lunedì 20 luglio, nella suggestiva cornice di Castello Banfi, con Kenny Garrett Electric Band ’Tribute to Miles Davis’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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