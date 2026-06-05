Giordano in Jazz 2026 | l' edizione estiva si apre con Danilo Rea

Notizia in breve

L'edizione estiva del Giordano in Jazz è iniziata con un concerto di Danilo Rea, che si è esibito in piazza Cesare Battisti con il suo quartetto. Rea ha suonato al pianoforte insieme a Flavio Boltro alla tromba, Massimo Moriconi al contrabbasso ed Ellade Bandini alla batteria. L'evento ha visto la partecipazione di artisti di fama internazionale, attirando un pubblico numeroso.