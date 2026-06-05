Giordano in Jazz 2026 | l' edizione estiva si apre con Danilo Rea
L'edizione estiva del Giordano in Jazz è iniziata con un concerto di Danilo Rea, che si è esibito in piazza Cesare Battisti con il suo quartetto. Rea ha suonato al pianoforte insieme a Flavio Boltro alla tromba, Massimo Moriconi al contrabbasso ed Ellade Bandini alla batteria. L'evento ha visto la partecipazione di artisti di fama internazionale, attirando un pubblico numeroso.
Sarà Danilo Rea ad aprire la nuova edizione estiva del Giordano in Jazz. Una delle eccellenze del pianismo italiano, porterà in piazza Cesare Battisti il suo quartetto composto da artisti di fama internazionale: Flavio Boltro (tromba), Massimo Moriconi (contrabbasso) ed Ellade Bandini (batteria). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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