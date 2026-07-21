Un drone della Protezione Civile di Monreale ha rilevato temperature anomale, scatenando l’allarme e prevenendo un incendio. Il dispositivo ha individuato un calore superiore alla norma, attivando immediatamente le procedure di intervento. La Protezione Civile ha intensificato i controlli e il monitoraggio nel territorio, rafforzando le misure di prevenzione e sicurezza. Nessun incendio si è sviluppato grazie all’intervento tempestivo.

MONREALE – La Protezione Civile di Monreale ha rafforzato al massimo il proprio sistema di prevenzione e monitoraggio per garantire la tutela e la sicurezza del territorio. Nelle ultime ore sono stati ulteriormente rafforzati i pattugliamenti aerei attraverso droni hi-tech dotati di termocamere, utilizzati per il controllo costante delle aree boschive e delle zone collinari più impervie di Monreale e dell’intero hinterland. A conferma dell’efficacia del sistema di sorveglianza integrato, nel corso delle attività di monitoraggio svolte ieri, uno dei droni in volo ha rilevato un improvviso innalzamento della temperatura al suolo, facendo scattare immediatamente il protocollo d’allarme. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, il drone “sente” il caldo anomalo: scatta l’allarme della Protezione Civile che sventa l’incendio

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