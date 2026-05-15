Simulazione di un terremoto | scatta il maxi addestramento della Protezione Civile

Nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 maggio, l’intera area dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio sarà coinvolta in un grande esercitazione della Protezione Civile incentrata sulla simulazione di un terremoto. L’obiettivo dell’addestramento è testare le procedure di emergenza e la capacità di risposta in caso di sisma. Durante le due giornate, i volontari e le squadre di soccorso si coordineranno attraverso esercitazioni pratiche, senza che siano previsti interventi reali o rischi per la popolazione.

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