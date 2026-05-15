Simulazione di un terremoto | scatta il maxi addestramento della Protezione Civile
Nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 maggio, l’intera area dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio sarà coinvolta in un grande esercitazione della Protezione Civile incentrata sulla simulazione di un terremoto. L’obiettivo dell’addestramento è testare le procedure di emergenza e la capacità di risposta in caso di sisma. Durante le due giornate, i volontari e le squadre di soccorso si coordineranno attraverso esercitazioni pratiche, senza che siano previsti interventi reali o rischi per la popolazione.
Nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 maggio, il territorio dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio sarà interessato da un addestramento congiunto di Protezione Civile dedicato al rischio sismico. L'iniziativa, coordinata dal Servizio di Protezione Civile dell’Unione Valle Savio con le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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