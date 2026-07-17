L’allerta caldo in Campania è stata prorogata fino alle 20 di lunedì 20 luglio dalla Protezione Civile regionale. La decisione è stata presa a causa delle alte temperature e dell’elevato tasso di umidità che continuano a interessare la regione. La proroga riguarda l’intera regione e si basa sulla persistenza delle condizioni meteorologiche critiche. Nessuna altra misura è stata annunciata, e si invita alla cautela per la popolazione.

Tempo di lettura: 4 minuti L’ allerta caldo in Campania resta in vigore anche nei prossimi giorni. La Protezione Civile regionale ha infatti prorogato l’avviso di criticità fino alle 20 di lunedì 20 luglio, a causa del perdurare delle alte temperature e dell’elevato tasso di umidità. Le autorità invitano la popolazione, soprattutto anziani, bambini e persone fragili, ad adottare tutte le precauzioni necessarie per limitare i rischi legati all’ondata di calore. “Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di criticità per “Ondate di calore” fino alle 20 di lunedì 20 luglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allerta caldo in Campania: scatta la proroga della Protezione Civile

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