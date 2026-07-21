Mondiali rivoluzione totale | l’annuncio è appena arrivato clamoroso dal 2030

Il Mondiale del 2030 sarà disputato con 64 squadre, secondo l’annuncio di Alejandro Domínguez, presidente della Conmebol. La proposta di aumentare le partecipanti non è più un’ipotesi, ma una realtà concreta. La decisione è stata comunicata sui social, annunciando ufficialmente il cambiamento per la prossima edizione. La competizione si allargherà in modo significativo rispetto alle edizioni precedenti.

Il Mondiale a 64 squadre non è più soltanto un’ipotesi. A rilanciare con forza il progetto è stato Alejandro Domínguez, presidente della Conmebol, che sui social ha parlato dell’edizione del 2030 come di una competizione destinata ad allargarsi in modo storico. «Il prossimo Mondiale si gioca in casa. Nel 2030 arriva il Mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay. Una grande opportunità per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre », ha scritto Domínguez su X, lasciando intendere che il progetto sia ormai ben più di una semplice proposta. Le dichiarazioni del numero uno della Conmebol arrivano pochi giorni... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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