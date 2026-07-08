Niente più Mondiali Italia l’annuncio è appena arrivato | altro colpo durissimo

Il calcio italiano ha perso la qualificazione ai Mondiali. La nazionale non parteciperà alla prossima fase del torneo internazionale, segnando un fallimento storico. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo l’ultima giornata delle qualificazioni. La sconfitta definitiva ha eliminato ogni possibilità di accesso alla competizione. Sono stati confermati i risultati delle partite e nessuna ripescaggio è previsto. La notizia si aggiunge a una serie di delusioni recenti per il calcio nazionale.

Il calcio italiano si ritrova a fare i conti con un’altra dolorosissima pagina sportiva, un vero e proprio incubo a tinte azzurre che si materializza a pochi giorni di distanza da una delusione altrettanto cocente. Dopo l’eliminazione della Nazionale maggiore guidata da Gennaro Gattuso nella sfortunata notte in Bosnia, anche la selezione Italia Under 19 subisce lo stesso identico e atroce destino. Sul terreno di gioco del Bangor City Stadium, in Galles, i ragazzi guidati dal commissario tecnico Alberto Bollini si arrendono alla Danimarca ai calci di rigore per 5-4, dopo che i tempi regolamentari e i successivi supplementari si erano chiusi sul punteggio di 0-0. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Italia ai Mondiali, è appena arrivato lannuncio dellIran. Cosa succede

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