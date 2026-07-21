Mondiali | lo show di metà finale divide il web ‘un disastro’

La finale dei Mondiali ha visto il primo show organizzato dalla FIFA durante l’intervallo, con un'esibizione in stile Super Bowl. L’evento ha generato reazioni contrastanti online, con alcuni utenti che lo hanno definito un disastro. La performance ha attirato attenzione per il suo stile spettacolare, ma ha anche suscitato critiche riguardo alla sua adeguatezza e impatto sulla partita. La decisione di inserire un intrattenimento di questo tipo è stata discussa tra appassionati e commentatori.

Il primo spettacolo in assoluto organizzato dalla FIFA durante l’intervallo di una Coppa del Mondo ha trasformato la finale del torneo in uno spettacolo in stile Super Bowl. Ma la decisione ha immediatamente diviso gli appassionati di calcio di tutto il mondo. per saperne di più. Con Spagna e Argentina in parità 0-0 all’intervallo, il programma di intrattenimento ha visto la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi della musica. Tra cui Madonna, Shakira, i BTS, Justin Bieber, Burna Boy e i Coldplay. La finale al MetLife Stadium ha attirato anche un pubblico costellato di star. Con celebrità del calibro di Tom Cruise, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Matt Damon e Adrien Brody che hanno assistito alla partita dagli spalti. 🔗 Leggi su Newsner.it

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