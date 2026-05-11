Shock al concerto di Eric Clapton | un vinile lo colpisce e lui interrompe lo show il web è indignato

Durante un concerto di Eric Clapton, un incidente ha interrotto lo spettacolo. Un vinile, accidentalmente lanciato sul palco, ha colpito il musicista, che ha deciso di fermare l’esibizione. La situazione ha attirato l’attenzione sui social, dove molti utenti hanno espresso reazioni di sconcerto. L’evento si aggiunge a una serie di episodi che hanno coinvolto artisti durante performance dal vivo, suscitando discussioni sulla sicurezza in ambito musicale.

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Ci sono serate che dovrebbero entrare nella storia per la musica suonata, non per come si concludono. E invece il concerto di Eric Clapton del 7 maggio alla Movistar Arena di Madrid è destinato a essere ricordato per un episodio tanto assurdo quanto inquietante: un vinile, proprio un disco in vinile, scagliato dalla platea ha colpito il chitarrista britannico mentre salutava il pubblico al termine dello show. Clapton aveva appena concluso un’esibizione di circa 80 minuti, fortemente orientata al blues, genere che ha attraversato tutta la sua carriera come un fiume carsico. Accompagnato dalla sua inseparabile Fender Stratocaster, aveva regalato ai 15mila presenti una scaletta ricca di classici: da Layla a Tears in Heaven, brani che hanno segnato generazioni.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Shock al concerto di Eric Clapton: un vinile lo colpisce e lui interrompe lo show ( il web è indignato) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Eric Clapton colpito sul palco da un vinile: l’artista 81enne interrompe il concerto a MadridEric Clapton ha interrotto il concerto di Madrid dopo essere stato colpito al busto dalla copertina di un vinile lanciata dal pubblico. Eric Clapton è stato colpito da un vinile lanciato dal pubblico, interrotto il concerto a Madrid – IL VIDEOEric Clapton ha abbandonato bruscamente il palco durante un concerto tenuto il 7 maggio alla Movistar Arena di Madrid, in Spagna, dopo essere stato... Si parla di: Eric Clapton: durante un concerto gli lanciano un vinile, abbandona il palco infastidito; Il maxi concerto a Milano e poi lo shock sul palco. Il famosissimo cantautore colpito così da un fan VIDEO. DragonForce aggiunge Alissa White-Gluz come nuova co-vocalista, dichiarazioni emesse reddit