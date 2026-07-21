Mondiali l' Argentina rientra a Buenos Aires senza festa e senza Messi dopo il ko in finale

Notizia in breve

La nazionale argentina è atterrata a Buenos Aires nella notte italiana, senza celebrazioni o Messi tra i passeggeri. La squadra ha fatto ritorno nel paese dopo aver perso la finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna, con il risultato di 1-0 ai supplementari. L’arrivo si è svolto in silenzio, senza manifestazioni pubbliche o eventi ufficiali. La squadra ha raggiunto la città senza commenti o dichiarazioni pubbliche.